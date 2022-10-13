«С таким отношением сталкиваемся впервые»: что известно об отказе бригады СМП помочь травмированному игроку «Толпара»

Частная бригада скорой медицинской помощи, дежурившая на матче Молодёжной хоккейной лиги между «Сибирскими снайперами» и «Толпаром» в Новосибирске, отказалась везти травмированного защитника гостей Дмитрия Табатадзе в больницу, заявили в команде. По утверждению старшего тренера «Толпара» Владимира Потапова, медики сослались на завершающееся время оплаченной работы. В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области при этом заявили, что уфимцы изначально сами отказались от госпитализации, однако затем изменили решение.

Вопиющая ситуация сложилась во время матча Молодёжной хоккейной лиги в Новосибирске между местными «Сибирскими снайперами» и уфимским «Толпаром». По утверждению представителей команды гостей, частная бригада скорой помощи, дежурившая на встрече, отказалась везти в больницу травмированного игрока Дмитрия Табатадзе, сославшись на то, что время их оплаченной работы близится к концу.

Как рассказали RT в пресс-службе уфимской команды, инцидент произошёл за девять минут до конца третьего периода. Защитник Табатадзе заблокировал бросок соперника и получил удар шайбой в район грудной клетки. Хоккеист не смог продолжить игру и вместе с доктором «Толпара» и главным врачом соревнований отправился в раздевалку.

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Специалисты совместно поставили предварительный диагноз: травма грудной клетки с гематомой и ссадиной, без перелома. После этого главный врач матча принял решение, что по окончании встречи Табатадзе отправят на машине скорой помощи в травмпункт, чтобы убедиться в отсутствии перелома. Он сообщил уфимцам, что по окончании игры у входа на арену их будет ожидать машина скорой помощи.

По словам главы пресс-службы «Толпара» Дениса Таипова, доктор команды вместе с Табатадзе направились туда из раздевалки «спустя не более чем три минуты после финальной сирены». Однако частная скорая помощь, дежурившая на матче, отказалась везти хоккеиста в травмпункт, сославшись на то, что до окончания их работы осталось 15 минут, а дорога займёт намного больше времени.

«Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию. Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание! В настоящее время игрок находится под наблюдением доктора «Толпара», вызваны городские медики, ждём результатов», — заявил по окончании встречи старший тренер команды Владимир Потапов.

В связи с отказом дежурившей бригады уфимцы вызвали обычную скорую помощь, которая отвезла 17-летнего Табатадзе в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

«Обследование подтвердило, что перелома рёбер нет. Сейчас игрок находится в удовлетворительном состоянии, у него есть некоторые болезненные ощущения в месте удара. Предполагается, что восстановление займёт больше недели», — сообщил Таипов.

В Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области представили свою версию событий, из которой следует, что сначала уфимцы отказались от госпитализации Табатадзе, но затем изменили своё решение. В пресс-службе ведомства сообщили, что дежурство во время матча МХЛ осуществляла частная организация «Логистический центр «Госпитализация». По договору автомобиль скорой помощи должен был дежурить в течение всей игры, с учётом дополнительного времени. Сообщается, что игроку «Толпара» после получения травмы предложили поехать в медцентр для обследования.

«Представители команды от госпитализации отказались. После окончания игры, которая прошла с дополнительным временем, овертаймом и буллитами, бригада скорой помощи частной медорганизации приняла другой вызов. В это время представители команды «Толпар» приняли решение о госпитализации. В связи с уже принятым следующим вызовом медики дежурной бригады предложили вызвать бригаду ГБУЗ НСО «ССМП». Представители команды от помощи отказалась, приняв решение обратиться в государственную службу скорой помощи самостоятельно», — говорится в заявлении регионального министерства.

Однако в «Толпаре» категорически отрицают, что отказывались от предложенной медицинской помощи.

«Хочу подчеркнуть, что от госпитализации с нашей стороны никто не отказывался. Поехать в травмпункт можно было лишь после игры, так как угрозы для жизни хоккеиста не было. Поэтому наш врач вернулся к исполнению своих обязанностей у льда, а после матча сразу же отправился с Табатадзе к бригаде скорой», — отметил Таипов.

Случаи травм юных спортсменов в хоккее нередки, поэтому очень важна своевременная реакция медицинского персонала. Всего два месяца назад Санкт-Петербург потрясла трагедия, произошедшая на тренировке школы СКА. Во время отработки меньшинства 14-летний форвард принял на себя бросок одноклубника, и от удара у юноши остановилось сердце. Несмотря на оказанную первую помощь врачом школы, а также быструю доставку в больницу, спасти хоккеиста не удалось.

А 13 октября — годовщина гибели Алексея Черепанова. В 2008 году у хоккеиста омского «Авангарда» во время матча чемпионата КХЛ с чеховским «Витязем» остановилось сердце. Врачам, приехавшим на место инцидента с большим опозданием, не удалось спасти жизнь спортсмена. Скорая помощь на том матче не дежурила вовсе. После этой трагедии было ужесточено требование обязательного присутствия медиков на играх.