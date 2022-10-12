Скорая помощь отказалась везти в больницу хоккеиста «Толпара»
- РИА Новости
«Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока не известно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты», — приводит слова Потапова пресс-служба «Салавата Юлаева».
По его словам, команда впервые сталкивается с таким отношением, поэтому хочет, чтобы лига обратила внимание на данный инцидент. При этом Потапов отметил, что травмированный хоккеист в данный момент находится под наблюдением доктора «Толпара».
Встреча между командами завершилась победой «Сибирских Снайперов» по буллитам — 6:5.
Ранее «Авангард» сообщил об отставке Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды.