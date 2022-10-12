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Скорая помощь отказалась везти в больницу хоккеиста «Толпара»

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Старший тренер уфимского «Толпара» Владимир Потапов рассказал, что в Новосибирске скорая помощь отказалась везти защитника команды Дмитрия Табатадзе в больницу после матча регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) с «Сибирскими Снайперами».
Скорая помощь отказалась везти в больницу хоккеиста «Толпара»
  • РИА Новости

«Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока не известно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты», — приводит слова Потапова пресс-служба «Салавата Юлаева».

По его словам, команда впервые сталкивается с таким отношением, поэтому хочет, чтобы лига обратила внимание на данный инцидент. При этом Потапов отметил, что травмированный хоккеист в данный момент находится под наблюдением доктора «Толпара».

Встреча между командами завершилась победой «Сибирских Снайперов» по буллитам — 6:5.

Ранее «Авангард» сообщил об отставке Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды.

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