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Правительство НСО прокомментировало отказ скорой помощи травмированному игроку «Толпара»

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В Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области прокомментировали данный инцидент.
Правительство НСО прокомментировало отказ скорой помощи травмированному игроку «Толпара»
  • РИА Новости

«Как сообщает хоккейный клуб «Сибирь», во время матча чемпионата МХЛ между «Сибирскими Снайперами» и уфимским «Толпаром» дежурство осуществляла частная организация «Логистический центр «Госпитализация». По договору автомобиль скорой помощи дежурит в течение всей игры с учётом дополнительного времени», — говорится в заявлении Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Также в заявлении уточняется, что игроку была предложена госпитализация для обследования, но представители от неё отказались. Позже в «Толпаре» решили госпитализировать спортсмена, но автомобиль скорой помощи был на другом вызове.

«В связи с уже принятым следующим вызовом медики дежурной бригады предложили вызвать бригаду ГБУЗ НСО «ССМП». Представители команды от помощи отказались, приняв решение обратиться в государственную службу скорой помощи самостоятельно», — говорится в заявлении.

Встреча между командами завершилась победой «Сибирских Снайперов» по буллитам — 6:5.

«Толпар» занимает седьмое место с 15 очками в турнирной таблице Восточной конференции МХЛ. Следующий матч уфимцы проведут 14 октября на выезде с «Кузнецкими Медведями».

Ранее в «Толпаре» рассказали, что началось расследование из-за отказа скорой забирать игрока команды.

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