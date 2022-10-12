В «Толпаре» рассказали, что началось расследования из-за отказа скорой забирать игрока команды

Старший тренер уфимского «Толпара» Владимир Потапов рассказал, что руководство Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) начало расследование из-за отказа везти защитника команды Дмитрия Табатадзе в больницу после матча с «Сибирскими Снайперами».

«Я звонил Александру Гуськову (вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея — RT) Он ответил, что уже в курсе произошедшего инцидента и проводится расследования. Он сказал, что разберётся», — цитирует Потапова «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами завершилась победой «Сибирских Снайперов» по буллитам — 6:5.

«Толпар» занимает седьмое место с 15 очками в турнирной таблице Восточной конференции МХЛ. Следующий матч уфимцы проведут 14 октября на выезде с «Кузнецкими Медведями».

Ранее сообщалось, что столичный «Спартак» на своём льду в овертайме потерпел поражение от подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).