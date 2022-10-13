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В пресс-службе «Толпара» сообщили, что не отказывались от госпитализации хоккеиста

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Руководитель пресс-службы «Толпара» Денис Таипов рассказал, что в клубе не отказывались от госпитализации защитника команды Дмитрия Табатадзе.
В пресс-службе «Толпара» сообщили, что не отказывались от госпитализации хоккеиста
  • РИА Новости

«За девять минут до конца третьего периода Табатадзе блокировал бросок соперника, шайба попала хоккеисту в район грудной клетки. Игрок вместе с доктором команды и главным врачом соревнований проследовал в раздевалку, там двумя специалистами совместно был установлен предварительный диагноз — травма грудной клетки с гематомой и ссадиной, без перелома. В связи с этим главным врачом матча было принято решение, что по окончании встречи Табатадзе отправят на машине скорой помощи в травмпункт, чтобы убедиться в отсутствии перелома. Поэтому наш врач вернулся к исполнению своих обязанностей у льда. Хочу подчеркнуть, что от госпитализации с нашей стороны никто не отказывался», — заявил Таипов RT.

Он также подчеркнул, что главный врач соревнований сообщил сотруднику, что после матча скорая помощь будет ждать у входа на арену.

«Однако частная скорая помощь, дежурившая на матче, отказалась везти нашего хоккеиста в травмпункт, сославшись на то, что до окончания их работы осталось 15 минут, а дорога займёт намного больше времени. Поэтому нашему доктору пришлось вызвать обычную скорую, на которой они с Табатадзе поехали в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, так как игрок несовершеннолетний, ему 17 лет», — заключил Таипов.

Ранее правительство НСО прокомментировало отказ скорой помощи травмированному игроку «Толпара».

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