Несостоявшееся пари, словесная перепалка и лёгкие пощёчины: как Уткин и Гаджиев устроили шоу в Медиалиге

Владелец клуба Медиалиги Fight Nights Камил Гаджиев дал несколько лёгких пощёчин руководителю «Эгриси» Василию Уткину перед матчем команд. Так глава бойцовского промоушена отреагировал на нежелание комментатора пожать ему руку. Видео инцидента стало продолжением конфликта, начавшегося две недели назад. Тогда боссы чуть не поспорили на 500 тыс. рублей, чей коллектив победит, однако всё закончилось словесной перепалкой.

Клубы Медиалиги продолжают привлекать к себе внимание нефутбольными вещами. На этот раз скандал разгорелся между владельцем команды Fight Nights Камилом Гаджиевым и журналистом Василием Уткиным, который руководит «Эгриси».

В сети появилось видео, на котором глава бойцовского промоушена подошёл к комментатору перед очной встречей коллективов и хотел пожать ему руку, но тот отказался. Тогда функционер несколько раз похлопал журналиста по щеке и сказал ему: «Разговариваю, как ты заслужил».

Конфликт между владельцами клубов начался две недели назад. Во время одного из интервью у Гаджиева поинтересовались, согласится ли он поспорить с Уткиным на результат матча «Эгриси» и Fight Nights. Камил не захотел заключать пари, но пообещал своей команде большие призовые за победу.

«Я много лет в индустрии. Многие посдувались, а я нет, потому что не дурак и не делаю глупости. Я скажу по-другому: если мои ребятки обыграют «Эгриси», получат полмиллиона рублей. Пускай им будет хорошо, а не Василию», — заявил глава Fight Nights.

Ответ от комментатора не заставил себя долго ждать. Журналист решил предложить пари на ту же самую сумму — 500 тыс. рублей.

«Я это сделал потому, что этот парень бравирует баблом. У нас в любительском футболе это не принято. Ну, есть у тебя деньги. Что трепаться-то? В МФЛ прямо сейчас есть команда без спонсорской поддержки. Медиалига — не про наживу. Может, у Камила дома станок печатный, и он своим ребяткам отштампует полмиллиона. Да хоть три… Я сам парень небогатый, и команда у нас не избалованная. Но раз ты громыхаешь деньгами, принимай пари. На победу», — написал Уткин у себя в Telegram-канале.

Гаджиев на этот раз от спора отказываться не стал, но схитрил, предложив одно невыполнимое условие: комментатор должен провести все 90 минут на поле и сыграть в защите, а сам Камил выйдет в роли нападающего. Реакция Уткина была предсказуемой. Он отказался, однако при этом вновь поддел оппонента.

«В общем, Гаджиев слился. Ничего, Камил, обыграем вас бесплатно. Что нового? Ничего. Просто Камил Гаджиев — фуфлогон», — написал журналист.

Глава Fight Nights, который прекрасно знает любовь публики к словесным перепалкам, продолжил подогревать интерес к матчу.

«Мы пришли не драться, мы пришли играть. А где-то если нужно посоревноваться, мы в силе слова готовы посоревноваться. Он говорит, что я слился. Я подумал, есть в этом некая игра слов... Вася слиться не может, потому что оно не тонет», — резюмировал Гаджиев.

Так что предложенное Уткину рукопожатие со стороны главы Fight Nights было попыткой завершить конфликт и взаимные оскорбления. Но комментатор повёл себя неожиданно, чем разочаровал Камила.

«Наша с ним короткая словесная дуэль неожиданно и без причин закончилась его оскорблениями в мой адрес. Мне он всегда казался мастером разговорного жанра, а по факту оказался просто истеричкой. И, несмотря на это, я при встрече протягиваю ему руку, для меня это рукопожатие означало примирение. Дальше решайте сами. Если вы с Васей не из одного двора, где мужчины могут не пожимать друг другу руки, то вы поддержите меня. В противном случае — Васю. Самое главное, что для меня и для Уткина эта история осталась в прошлом сразу после окончания футбольного матча Fight Nights c «Эгриси». И не надо нас в неё возвращать», — написал Гаджиев в социальных сетях.

При этом комментатор Дмитрий Губерниев посчитал поведение Камила слишком эмоциональным. По его мнению, всегда надо стараться контролировать свои поступки.

«В наше время нужно быть очень осторожным со словами и уметь держать себя в руках. Я не знаю подоплёки, поэтому мне сложно что-то говорить об этой ситуации… Но, с моей точки зрения, реакция Камила была чрезмерной. В наше время надо быть сдержаннее, насколько это возможно», — приводит слова Губерниева Sport24.

К слову, матч после такого «разогрева» закончился победой Fight Nights со счётом 1:0, хотя именно «Эгриси» считался фаворитом встречи. И теперь, похоже, противостояние этих команд любители Медиалиги будут ждать с особым нетерпением. Поскольку, кажется, несмотря на слова Гаджиева, точка в конфликте ещё не поставлена.