Несостоявшееся пари, словесная перепалка и лёгкие пощёчины: как Уткин и Гаджиев устроили шоу в Медиалиге
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Клубы Медиалиги продолжают привлекать к себе внимание нефутбольными вещами. На этот раз скандал разгорелся между владельцем команды Fight Nights Камилом Гаджиевым и журналистом Василием Уткиным, который руководит «Эгриси».
В сети появилось видео, на котором глава бойцовского промоушена подошёл к комментатору перед очной встречей коллективов и хотел пожать ему руку, но тот отказался. Тогда функционер несколько раз похлопал журналиста по щеке и сказал ему: «Разговариваю, как ты заслужил».
Конфликт между владельцами клубов начался две недели назад. Во время одного из интервью у Гаджиева поинтересовались, согласится ли он поспорить с Уткиным на результат матча «Эгриси» и Fight Nights. Камил не захотел заключать пари, но пообещал своей команде большие призовые за победу.
«Я много лет в индустрии. Многие посдувались, а я нет, потому что не дурак и не делаю глупости. Я скажу по-другому: если мои ребятки обыграют «Эгриси», получат полмиллиона рублей. Пускай им будет хорошо, а не Василию», — заявил глава Fight Nights.
Ответ от комментатора не заставил себя долго ждать. Журналист решил предложить пари на ту же самую сумму — 500 тыс. рублей.
«Я это сделал потому, что этот парень бравирует баблом. У нас в любительском футболе это не принято. Ну, есть у тебя деньги. Что трепаться-то? В МФЛ прямо сейчас есть команда без спонсорской поддержки. Медиалига — не про наживу. Может, у Камила дома станок печатный, и он своим ребяткам отштампует полмиллиона. Да хоть три… Я сам парень небогатый, и команда у нас не избалованная. Но раз ты громыхаешь деньгами, принимай пари. На победу», — написал Уткин у себя в Telegram-канале.
Гаджиев на этот раз от спора отказываться не стал, но схитрил, предложив одно невыполнимое условие: комментатор должен провести все 90 минут на поле и сыграть в защите, а сам Камил выйдет в роли нападающего. Реакция Уткина была предсказуемой. Он отказался, однако при этом вновь поддел оппонента.
«В общем, Гаджиев слился. Ничего, Камил, обыграем вас бесплатно. Что нового? Ничего. Просто Камил Гаджиев — фуфлогон», — написал журналист.
Глава Fight Nights, который прекрасно знает любовь публики к словесным перепалкам, продолжил подогревать интерес к матчу.
«Мы пришли не драться, мы пришли играть. А где-то если нужно посоревноваться, мы в силе слова готовы посоревноваться. Он говорит, что я слился. Я подумал, есть в этом некая игра слов... Вася слиться не может, потому что оно не тонет», — резюмировал Гаджиев.
Так что предложенное Уткину рукопожатие со стороны главы Fight Nights было попыткой завершить конфликт и взаимные оскорбления. Но комментатор повёл себя неожиданно, чем разочаровал Камила.
«Наша с ним короткая словесная дуэль неожиданно и без причин закончилась его оскорблениями в мой адрес. Мне он всегда казался мастером разговорного жанра, а по факту оказался просто истеричкой. И, несмотря на это, я при встрече протягиваю ему руку, для меня это рукопожатие означало примирение. Дальше решайте сами. Если вы с Васей не из одного двора, где мужчины могут не пожимать друг другу руки, то вы поддержите меня. В противном случае — Васю. Самое главное, что для меня и для Уткина эта история осталась в прошлом сразу после окончания футбольного матча Fight Nights c «Эгриси». И не надо нас в неё возвращать», — написал Гаджиев в социальных сетях.
При этом комментатор Дмитрий Губерниев посчитал поведение Камила слишком эмоциональным. По его мнению, всегда надо стараться контролировать свои поступки.
«В наше время нужно быть очень осторожным со словами и уметь держать себя в руках. Я не знаю подоплёки, поэтому мне сложно что-то говорить об этой ситуации… Но, с моей точки зрения, реакция Камила была чрезмерной. В наше время надо быть сдержаннее, насколько это возможно», — приводит слова Губерниева Sport24.
К слову, матч после такого «разогрева» закончился победой Fight Nights со счётом 1:0, хотя именно «Эгриси» считался фаворитом встречи. И теперь, похоже, противостояние этих команд любители Медиалиги будут ждать с особым нетерпением. Поскольку, кажется, несмотря на слова Гаджиева, точка в конфликте ещё не поставлена.
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