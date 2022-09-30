Глава Медиалиги Осипов заявил, что более 15 футболистов получили повестки из военкомата

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал, что футболисты получили повестки из военкомата после объявления в России частичной мобилизации.

«Человек 15—20 получили повестки. Лига останавливаться не собирается, руководители, создатели, организаторы, главные звёзды и многие игроки не собираются уезжать. В заявке команды — 40 человек, и отъезд пяти — десяти футболистов не сильно влияет на боеспособность коллектива, если это не лидеры. Не рассматриваем переносы матчей всерьёз», — приводит слова Осипова «Матч ТВ».

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее защитник московского «Спартака» Леон Классен высказался о частичной мобилизации в России.