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Защитник «Спартака» Классен не испытывает тревоги из-за частичной мобилизации

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Защитник московского «Спартака» Леон Классен высказался о частичной мобилизации в России.
Защитник «Спартака» Классен не испытывает тревоги из-за частичной мобилизации
  • Gettyimages.ru

«Что касается обстановки в команде из-за частичной мобилизации, то мы работаем, всё спокойно. Готовимся к следующей игре. Никакой тревоги у меня нет», — цитирует 22-летнего футболиста РИА Новости.

По его мнению, матч группового этапа Кубка России против петербургского «Зенита» в Москве не стал лёгкой прогулкой для «Спартака» (3:0).

«Нелёгкая игра была, рад, что мы выиграли. После матча в раздевалку зашёл Леонид Федун, поздравил нас с победой», — добавил защитник.

Классен имеет российский и немецкий паспорта. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2025 года.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями от поражения команды в матче третьего тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

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