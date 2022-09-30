Круговой: «Спартак» забил свои моменты, а «Зенит» — нет
«Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было. Матчи с красно-белыми принципиальны всегда. Просто сегодня не получилось, разгром. Нам нужно было идти в атаку, чтобы отыграться. К сожалению, нас поймали на контратаках», — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».
Красно-белые разгромили «Зенит» впервые с 2006 года.
Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.
Ранее сообщалось, что «Спартак» прервал 21-матчевую беспроигрышную серию «Зенита» с московскими командами.