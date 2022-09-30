военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Круговой: «Спартак» забил свои моменты, а «Зенит» — нет

Короткая ссылка
Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями от поражения команды в матче третьего тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

«Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было. Матчи с красно-белыми принципиальны всегда. Просто сегодня не получилось, разгром. Нам нужно было идти в атаку, чтобы отыграться. К сожалению, нас поймали на контратаках», — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

Красно-белые разгромили «Зенит» впервые с 2006 года.

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее сообщалось, что «Спартак» прервал 21-матчевую беспроигрышную серию «Зенита» с московскими командами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить