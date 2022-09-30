«Спартак» прервал 21-матчевую беспроигрышную серию «Зенита» с московскими командами
Прервалась серия петербургской команды без поражений от команд из Москвы, она длилась 21 матч. Именно столько игр подряд подопечные Сергея Семака не проигрывали столичным клубам в Российской премьер-лиге (РПЛ), Кубке и Суперкубке страны.
Последнее поражение от московской команды сине-бело-голубые потерпели от «Динамо» (0:1).
Ранее нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом».