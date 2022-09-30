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«Спартак» прервал 21-матчевую беспроигрышную серию «Зенита» с московскими командами

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Столичный «Спартак» разгромил санкт-петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:0).

Прервалась серия петербургской команды без поражений от команд из Москвы, она длилась 21 матч. Именно столько игр подряд подопечные Сергея Семака не проигрывали столичным клубам в Российской премьер-лиге (РПЛ), Кубке и Суперкубке страны.

Последнее поражение от московской команды сине-бело-голубые потерпели от «Динамо» (0:1).

Ранее нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом».

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