«Спартак» прервал 21-матчевую беспроигрышную серию «Зенита» с московскими командами

Столичный «Спартак» разгромил санкт-петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:0).

Прервалась серия петербургской команды без поражений от команд из Москвы, она длилась 21 матч. Именно столько игр подряд подопечные Сергея Семака не проигрывали столичным клубам в Российской премьер-лиге (РПЛ), Кубке и Суперкубке страны.

Последнее поражение от московской команды сине-бело-голубые потерпели от «Динамо» (0:1).

Ранее нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом».