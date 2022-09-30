Промес: мы наконец-то обыграли «Зенит»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу красно-белых над петербургским «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.

«Я рад этой победе. Мы наконец‑то обыграли «Зенит». Мы на первом месте в групповом этапе Кубка России, и это круто. Насчёт чемпионата Индонезии — не знаю, окажусь ли я когда‑нибудь там. Сейчас я в России и счастлив этому», — цитирует Промеса «Матч ТВ».

Красно-белые разгромили «Зенит» впервые с 2006 года.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я). Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе столичной команды над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.