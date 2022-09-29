Джикия не считает великой победу над «Зенитом» в матче Кубка России
«Великая победа сегодня? Ни разу не великая. Давайте перебарщивать не будем. Провели работу над ошибками. Была другая схема — тренерский штаб так решил», — цитирует Джикию «Матч ТВ».
Красно-белые разгромили «Зенит» впервые с 2006 года.
Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил разгромную победу «Спартака» над «Зенитом».