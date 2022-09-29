Сёмин: когда у «Зенита» ушли бразильцы, мы увидели совсем другую команду

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче группового этапа Кубка России.

«У «Зенита» не сработали замены, потому что, когда ушли бразильцы, мы увидели совсем другую команду. Это повлияло на конечный результат. С другой стороны, сине-бело-голубые в первом тайме «Спартак» простили, хотя для красно-белых это была одна из лучших игр за последнее время», — цитирует Сёмина «Газета.Ru».

Он также отметил, что матч был очень хорошим с обеих сторон, команды смогли показать высокий уровень футбола и были активны.

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Красно-белые разгромили «Зенит» впервые с 2006 года.

Ранее бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал причину поражения от «Спартака».