Сантос назвал причину поражения «Зенита» от «Спартака» в Кубке России

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал причину поражения от «Спартака» в матче группового этапа Кубка России.

«Почему проиграли? Пожалуй, главный фактор, что не показали свою игру. У нас было очень много брака с первых минут. Это не похоже на нас. Отличалась игра от того, что было в чемпионате», — цитирует Сантоса «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

«Спартак» победил «Зенит» в официальном матче впервые с ноября 2017 года.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал поражение петербургского клуба от «Спартака» в матче Кубка России.