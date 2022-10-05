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Мостовой: футбольных агентов сейчас больше, чем машин на парковке у супермаркета

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой объяснил, что мешает прогрессировать молодым российским футболистам.
Мостовой: футбольных агентов сейчас больше, чем машин на парковке у супермаркета
  • РИА Новости

«Агенты мешают? Может быть. В наше время агентов не было, но почему-то все играли. А сейчас агентов больше, чем машин на парковке у супермаркета. На самом деле, всё индивидуально. В футболе, как и в других видах спорта, многое зависит от разных нюансов», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

По его словам, в европейских чемпионатах есть четвёртые-пятые дивизионы, где молодые футболисты могут играть и развиваться.

«А у нас система другая. Хотя в нашей команде, которая играет в Медиалиге, есть парни, способные выступать в ФНЛ», — добавил экс-хавбек сборной России.

54-летний Мостовой летом возглавил команду Медийной футбольной лиги 1X Fight Nights. Футболист выступал за московские «Красную Пресню» и «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой высказался об уходе Владислава Радимова с поста главного тренера «Зенита-2».

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