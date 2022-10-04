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Мостовой: я бы отказался возглавить «Зенит-2», мой уровень — клуб РПЛ

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Владислава Радимова с поста главного тренера «Зенита-2».
Мостовой: я бы отказался возглавить «Зенит-2», мой уровень — клуб РПЛ
  • РИА Новости

«По крайней мере, в «Зените» стараются оставлять своих бывших игроков в клубе, а в «Спартаке» это не делается», — цитирует Мостового Sport24.

Он также заявил, что отказался бы возглавить «Зенит-2», несмотря на то, что он родился в Санкт-Петербурге. По его словам, это было бы неэтичное предложение.

«Конечно, мой уровень — клуб РПЛ, поэтому вариант с «Зенитом-2» для меня исключён», — добавил Мостовой.

В пресс-службе «Зенита» подчеркнули, что информация о том, что Радимов был уволен по решению руководства, не соответствует действительности. Отмечается, что специалист займёт должность советника по развитию молодёжного футбола.

В настоящий момент Мостовой возглавляет клуб Медиалиги — АMC Fight Nights.

Ранее в «Зените» прокомментировали ситуацию с уходом Радимова.

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