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В «Зените» прокомментировали ситуацию с уходом Радимова

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».
В «Зените» прокомментировали ситуацию с уходом Радимова
  • РИА Новости

«СМИ писали о том, что Радимов уволен из клуба? Радимов переходит на другую работу в системе клуба. Хватит гнать антизенитовский негатив», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

По информации Sport24, в пресс-службе «Зенита» подчеркнули, что информация о том, что Радимов был уволен по решению руководства, не соответствует действительности.

Отмечается, что специалист займёт должность советника по развитию молодёжного футбола.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Андрею Мостовому не всегда хватает хладнокровия в матчах за «Зенит».

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