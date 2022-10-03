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Орлов считает, что Андрею Мостовому не всегда хватает хладнокровия в матчах за «Зенит»

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Комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».
Орлов считает, что Андрею Мостовому не всегда хватает хладнокровия в матчах за «Зенит»
  • РИА Новости

«Мостовому стоит ещё поучиться. Андрею не всегда хватает хладнокровия. А вот вышедший на замену Сутормин убедил. Нагло сыграл, агрессивно», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Ростов» оказал достойное сопротивление «Зениту». По мнению комментатора, игроки Валерия Карпина выросли.

«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).

Ранее Орлов обозначил проблему в игре Матео Кассьерры.

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