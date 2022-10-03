Орлов считает, что Андрею Мостовому не всегда хватает хладнокровия в матчах за «Зенит»
- РИА Новости
«Мостовому стоит ещё поучиться. Андрею не всегда хватает хладнокровия. А вот вышедший на замену Сутормин убедил. Нагло сыграл, агрессивно», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что «Ростов» оказал достойное сопротивление «Зениту». По мнению комментатора, игроки Валерия Карпина выросли.
«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».
«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).
Ранее Орлов обозначил проблему в игре Матео Кассьерры.