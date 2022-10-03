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Орлов обозначил проблему в игре Кассьерры

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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему форвард Матео Кассьерра пока не может проявить себя в «Зените».
Орлов обозначил проблему в игре Кассьерры
  • РИА Новости

«Показали глаза Кассьерры крупным планом. И он не выглядит хищником, нет азарта... Мне как-то Бобров сказал: «Если я не забивал, то считал, что матч проигран». Вот именно так форвард должен расценивать свои действия!» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Кассьерра на поле не открывается, не двигается, не отскакивает в сторону. По мнению комментатора, в этом плане он проигрывает конкуренцию Ивану Сергееву.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 11 матчах РПЛ и отметился тремя результативными передачами.

Ранее Алексей Стрепетов прокомментировал игру форвардов «Зенита» Матео Кассьерры и Ивана Сергеева.

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