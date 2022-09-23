Стрепетов: Кассьерре нужно вписаться в бразильскую карусель «Зенита», чтобы начать забивать

Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал игру форвардов санкт-петербургской команды Матео Кассьерры и Ивана Сергеева.

«У Кассьерры ноль голов в РПЛ, а у Сергеева — четыре? Им нужно вписаться в бразильскую карусель «Зенита» для того, чтобы начать забивать. Они только сейчас начинают привыкать к Малкому, Клаудиньо и Венделу. Уверен, что оба будут выглядеть хорошо», — приводит слова Стрепетова Legalbet.

Он также заявил, что Кассьерра понемногу вписывается в «Зенит». По словам бывшего тренера, он практически не теряет мяч, хорошо работает с отскоком и, как только его примут остальные бразильцы в команде, станет нападающим.

10 января Сергеев перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов». Он подписал контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в 12 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». Игрок сыграл 13 матчей в чемпионате России, забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.

Ранее Стрепетов прокомментировал информацию о том, что «Коринтианс» хочет выкупить права на игрока санкт-петербургского клуба Юри Алберто.