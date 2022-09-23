военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Стрепетов: Кассьерре нужно вписаться в бразильскую карусель «Зенита», чтобы начать забивать

Короткая ссылка
Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал игру форвардов санкт-петербургской команды Матео Кассьерры и Ивана Сергеева.
Стрепетов: Кассьерре нужно вписаться в бразильскую карусель «Зенита», чтобы начать забивать
  • РИА Новости

«У Кассьерры ноль голов в РПЛ, а у Сергеева — четыре? Им нужно вписаться в бразильскую карусель «Зенита» для того, чтобы начать забивать. Они только сейчас начинают привыкать к Малкому, Клаудиньо и Венделу. Уверен, что оба будут выглядеть хорошо», — приводит слова Стрепетова Legalbet.

Он также заявил, что Кассьерра понемногу вписывается в «Зенит». По словам бывшего тренера, он практически не теряет мяч, хорошо работает с отскоком и, как только его примут остальные бразильцы в команде, станет нападающим.

10 января Сергеев перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов». Он подписал контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в 12 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». Игрок сыграл 13 матчей в чемпионате России, забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.

Ранее Стрепетов прокомментировал информацию о том, что «Коринтианс» хочет выкупить права на игрока санкт-петербургского клуба Юри Алберто.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить