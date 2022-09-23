Стрепетов считает, что если Алберто хочет выступать за «Коринтианс», то его нужно продать
- РИА Новости
«Если Алберто хочет играть за «Коринтианс», то нужно его продать. Думаю, что «Зенит» пойдёт на это. Если Юри хочет играть дома в хорошем клубе, то нужно отпустить. Никого не надо заставлять, строить козни», — приводит слова Стрепетова Legalbet.
Он отметил, что Алберто — футболист хорошего уровня, с перспективой, и его нельзя удерживать, если он хочет остаться дома. По его словам, теперь необходимо уделять больше внимания Сергееву и Кассьерре.
29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Ивана Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.
Алберто провёл 15 матчей за «Зенит», забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
Ранее агент нападающего Юри Алберто Андре Кюри прокомментировал новость, что «Коринтианс» хочет выкупить трансфер футболиста у «Зенита».