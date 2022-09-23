Стрепетов считает, что если Алберто хочет выступать за «Коринтианс», то его нужно продать

Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением по поводу информации о том, что «Коринтианс» хочет выкупить права на игрока петербургского клуба Юри Алберто.

«Если Алберто хочет играть за «Коринтианс», то нужно его продать. Думаю, что «Зенит» пойдёт на это. Если Юри хочет играть дома в хорошем клубе, то нужно отпустить. Никого не надо заставлять, строить козни», — приводит слова Стрепетова Legalbet.

Он отметил, что Алберто — футболист хорошего уровня, с перспективой, и его нельзя удерживать, если он хочет остаться дома. По его словам, теперь необходимо уделять больше внимания Сергееву и Кассьерре.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Ивана Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Алберто провёл 15 матчей за «Зенит», забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее агент нападающего Юри Алберто Андре Кюри прокомментировал новость, что «Коринтианс» хочет выкупить трансфер футболиста у «Зенита».