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Стрепетов считает, что если Алберто хочет выступать за «Коринтианс», то его нужно продать

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Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением по поводу информации о том, что «Коринтианс» хочет выкупить права на игрока петербургского клуба Юри Алберто.
Стрепетов считает, что если Алберто хочет выступать за «Коринтианс», то его нужно продать
  • РИА Новости

«Если Алберто хочет играть за «Коринтианс», то нужно его продать. Думаю, что «Зенит» пойдёт на это. Если Юри хочет играть дома в хорошем клубе, то нужно отпустить. Никого не надо заставлять, строить козни», — приводит слова Стрепетова Legalbet.

Он отметил, что Алберто — футболист хорошего уровня, с перспективой, и его нельзя удерживать, если он хочет остаться дома. По его словам, теперь необходимо уделять больше внимания Сергееву и Кассьерре.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Ивана Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Алберто провёл 15 матчей за «Зенит», забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее агент нападающего Юри Алберто Андре Кюри прокомментировал новость, что «Коринтианс» хочет выкупить трансфер футболиста у «Зенита».

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