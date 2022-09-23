Агент Алберто опроверг информацию о желании «Коринтианса» выкупить игрока у «Зенита»

Агент нападающего Юри Алберто Андре Кюри прокомментировал новость, что «Коринтианс» хочет выкупить трансфер футболиста у «Зенита».

«Правда ли что «Коринтиас» хочет выкупить Юри Алберто у «Зенита»? Нет», — цитирует Кюри «Спорт-Экспресс».

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Ивана Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Алберто провёл 15 матчей за «Зенит», забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее в «Зените» отреагировали на планы «Коринтианса» выкупить Алберто.