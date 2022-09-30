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Василий Уткин назвал «удовольствием второго сорта» матч «Спартак» — «Зенит» в КР

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Футбольный комментатор Василий Уткин поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».
Василий Уткин назвал «удовольствием второго сорта» матч «Спартак» — «Зенит» в КР
  • РИА Новости

«Здорово, что мы посмотрели этот матч. Без него вечер четверга определённо был бы скучнее. Но мне уже надоели матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам. Это переедание, я в нём знаю толк, уж поверьте. Это удовольствие второго сорта», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его словам, в матче была хорошая концовка. При этом Уткин отметил отличную игру нападающего красно-белых Квинси Промеса.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о работе главного арбитра Виталия Мешкова в матче третьего тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

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