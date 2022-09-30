Глава судейского комитета РФС оценил работу Мешкова в матче «Спартак» — «Зенит»
«Мне кажется, сложных ключевых решений не было. Возможно, были шероховатости, но в матчах такого накала они встречаются часто. К каждому моменту приковано огромное внимание. Не увидел чего-то криминального и негативного в работе Мешкова», — цитирует Каманцева «Чемпионат».
Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. Дублем отметился Квинси Промес, а ещё один гол на свой счёт записал Александр Соболев. Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.
Ранее Каманцев рассказал, как арбитры относятся к критике.