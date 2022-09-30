военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава судейского комитета РФС рассказал, как арбитры относятся к критике

Короткая ссылка
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил, как арбитры относятся к критике.

«К критике мы относимся с изрядной долей безразличия. У нас есть своя статистика, относительно предыдущего сезона мы идём с улучшением. У нас дебютировали новые судьи, мы с оптимизмом смотрим в будущее», — цитирует Каманцева РИА Новости.

Он также отметил, что судьям удалось не потерять систему видеоассистента рефери (VAR) и в работе с ней ошибок становится меньше. По его словам, идеал недостижим и во всём мире недовольны судейством.

26 сентября стало известно, что российские судьи Сергей Карасёв и Сергей Иванов до сих пор не получили гонорары за работу на матчах Лиги Европы и Лиги конференций в феврале.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судью в перерыве матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить