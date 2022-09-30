Глава судейского комитета РФС рассказал, как арбитры относятся к критике

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил, как арбитры относятся к критике.

«К критике мы относимся с изрядной долей безразличия. У нас есть своя статистика, относительно предыдущего сезона мы идём с улучшением. У нас дебютировали новые судьи, мы с оптимизмом смотрим в будущее», — цитирует Каманцева РИА Новости.

Он также отметил, что судьям удалось не потерять систему видеоассистента рефери (VAR) и в работе с ней ошибок становится меньше. По его словам, идеал недостижим и во всём мире недовольны судейством.

26 сентября стало известно, что российские судьи Сергей Карасёв и Сергей Иванов до сих пор не получили гонорары за работу на матчах Лиги Европы и Лиги конференций в феврале.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судью в перерыве матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».