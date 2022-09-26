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Российские арбитры не получили зарплату за работу на еврокубковых матчах

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Российские судьи Сергей Карасёв и Сергей Иванов до сих пор не получили гонорары за работу на матчах Лиги Европы и Лиги конференций в феврале.
Российские арбитры не получили зарплату за работу на еврокубковых матчах
  • РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов исполнить свои обязательства, однако не может этого сделать из-за трудностей с переводом денег через российские банки, сообщает РИА Новости. Карасёв должен был получить €5,5 тыс. Иванов — €3 тыс.

Карасёв работал на матче 1/16 Лиги Европы «Наполи» — «Барселона». Иванов обслуживал игру между «Будё-Глимтом» и «Селтиком» в рамках 1/16 Лиги конференций.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Ранее арбитр ФИФА Сергей Иванов рассказал, что УЕФА не вычёркивал из своих списков судей из России.

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