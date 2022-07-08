Арбитр Иванов заявил, что УЕФА не отстранял российских судей от матчей в Европе

Арбитр ФИФА Сергей Иванов рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не вычёркивал из своих списков судей из России.

«УЕФА нас ни из каких списков не вычёркивает. Нам рассылается информация, мы продолжаем быть участниками процесса. Они от нас не отвернулись, просто чисто физически нет возможности назначать нас на матчи», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Он также заявил, что даже если Россию восстановят в европейском футболе по ходу текущего сезона, отечественные арбитры не смогут судить оставшиеся игры, потому что в весеннюю часть попадают судьи, зарекомендовавшие себя на групповой стадии. По его словам, российские арбитры могут вернуться не раньше сезона-2023/24.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Ранее арбитр Сергей Карасёв рассказал о финансовой стороне решения УЕФА не назначать российских судей на международные матчи.