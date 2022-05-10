Карасёв рассказал, как решение УЕФА повлияло на доходы российских арбитров
- globallookpress.com
«На повестке дня финансовый вопрос. Гонорары за работу на зарубежных матчах выше, чем в России. 100 тыс. рублей за игру РПЛ — нормально, но судьи получают назначения не каждый тур, а в случае серьёзных ошибок можно вообще какое-то время не работать в РПЛ. В играх Лиги Европы три-пять российских окладов за матч», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
Он также рассказал, что без назначений судьи получают по 26 тыс. рублей в месяц. По его словам, сейчас у арбитров нет ни пенсий, ни страховок.
ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.
Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о шансах Карасёва поработать на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.