Карасёв рассказал, как решение УЕФА повлияло на доходы российских арбитров

Арбитр Сергей Карасёв рассказал о финансовой стороне решения УЕФА не назначать российских судей на международные матчи.

«На повестке дня финансовый вопрос. Гонорары за работу на зарубежных матчах выше, чем в России. 100 тыс. рублей за игру РПЛ — нормально, но судьи получают назначения не каждый тур, а в случае серьёзных ошибок можно вообще какое-то время не работать в РПЛ. В играх Лиги Европы три-пять российских окладов за матч», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Он также рассказал, что без назначений судьи получают по 26 тыс. рублей в месяц. По его словам, сейчас у арбитров нет ни пенсий, ни страховок.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о шансах Карасёва поработать на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.