Канчельскис — о возможном матче сборной России с медиакомандой: это уже смешно
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«Матч между Россией и сборной Медиалиги, если Босния не приедет? Не прикалывайтесь — это уже смешно. Есть же много команд, которые захотят с нами сыграть товарищескую встречу. Вы думаете, что прям все так отказываются?» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Россия должна сыграть в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.
В Боснийском футбольном союзе сообщили, что игра должна состояться в Санкт-Петербурге 19 ноября.
Ранее временно исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможной отмене матча между национальными командами Боснии и Герцеговины и России.