В РФС надеются, что сборная Боснии останется вне политики и матч с Россией состоится

Временно исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможной отмене матча между национальными командами Боснии и Герцеговины и России.

«Что касается матча с Боснией, будем исходить из того, что планируем сбор в ноябре. Мы будем загружать сборную, но хотелось бы нагрузить её двумя товарищескими матчами. Понятно, что та же Босния находится под давлением. Понимаем, что условно окончательное решение будет 10-го числа. При этом надеемся, что коллеги останутся вне политики — не поддадутся на провокации, и матч состоится», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Последняя из них может не состояться из-за бойкота ведущих игроков национальной команды.

В Боснийском футбольном союзе сообщили, что игра должна состояться в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Ранее бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Вахид Халилходжич выступил против проведения товарищеского матча между сборной Боснии и Герцеговины и национальной командой России по футболу.