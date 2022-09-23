Халилходжич считает возможное проведение матча с Россией концом боснийского футбола

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Вахид Халилходжич выступил против проведения товарищеского матча между сборной Боснии и Герцеговины и национальной команды России по футболу.

«Если Босния и Герцеговина сыграет матч с Россией, это будет конец сборной и федерации. Футболистам будет очень трудно вернуться в свои клубы, потому что там осудят это действие. Из-за самой организации этого матча Босния и Герцеговина потеряла доверие ФИФА и УЕФА», — цитирует Халилходжича N1.

По его словам, футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины может столкнуться с большими последствиями. При этом Халилходжич отметил, что федерации потребуется большое количество времени, чтобы вернуть доверие. По мнению специалиста, матч между сборными скорее всего не состоится.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Последняя из них может не состояться из-за бойкота ведущих игроков национальной команды.

24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы проведения товарищеского матча между национальными командами Боснии и Герцеговины и России.