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Колосков выразил неуверенность в том, что товарищеский матч между Боснией и Россией состоится

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы проведения товарищеского матча между национальными командами Боснии и Герцеговины и России.
Колосков выразил неуверенность в том, что товарищеский матч между Боснией и Россией состоится
  • РИА Новости

«Сейчас нет уверенности в том, что матч состоится. Потому что есть большие разногласия в исполкоме Футбольного союза Боснии и Герцеговины — кто-то за, кто-то против. И многие футболисты боснийской команды тоже против этой игры. Есть и здравые рассуждения руководителя боснийского союза. И сейчас я не могу гарантировать на 100%, что матч будет проведён», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Он также отметил, что внутри самого Футбольного союза Боснии и Герцеговины есть серьёзные разногласия. По его словам, пока нет другого варианта, кроме как ждать 10 октября, потому что пока нет возможности повлиять на эти решения.

В Боснийском футбольном союзе сообщили, что игра должна состояться в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России 24 сентября проведёт контрольный матч с командой Киргизии в Бишкеке.

Российский футбольный союз 20 сентября сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее президент федерации футбола Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович высказался о товарищеском матче с национальной командой России.

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