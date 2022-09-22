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Президент боснийской федерации — о матче с Россией: не все должны думать одинаково

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Президент федерации футбола Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович высказался о товарищеском матче с национальной командой России.
Президент боснийской федерации — о матче с Россией: не все должны думать одинаково
  • Legion-Media

«Существуют разные мнения, и это нормально. Но негатива извне от некоторых людей и СМИ, на мой взгляд, слишком много. Считаю, что каждый имеет право на мнение. Но это не значит, что чьё-то мнение должно обязывать в чем-то кого-то другого. И не значит, что все должны думать одинаково», — приводит слова Зельковича Sport24 со ссылкой на Sportske.

Он также заявил, что матч с Россией следует рассматривать исключительно как товарищеский. По его словам, важно отметить, что у них есть согласие УЕФА.

В Боснийском футбольном союзе сообщили, что игра должна состояться в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России 24 сентября проведёт контрольный матч с командой Киргизии в Бишкеке.

Российский футбольный союз (РФС) 20 сентября сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее голкипер сборной России по футболу Михаил Кержаков оценил шансы проведения товарищеского матча с командой Боснии и Герцеговины.

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