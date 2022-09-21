Михаил Кержаков: контрольный матч со сборной Боснии не состоится

Голкипер сборной России по футболу Михаил Кержаков оценил шансы проведения товарищеского матча с командой Боснии и Герцеговины.

«Позиция боснийских футболистов ожидаема. Как и недопуск на Евро. Уверен ли, что игра не состоится? Мне кажется, матча не будет», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Он посоветовал всем игрокам сохранять голову спокойной и сосредоточиться на футболе.

В Боснийском футбольном союзе сообщили, что игра должна состояться в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России 24 сентября проведёт контрольный матч против команды Киргизии в Бишкеке.

Российский футбольный союз (РФС) 20 сентября сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медийной футбольной лиги «Наши парни».