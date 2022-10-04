«Для борьбы с лицемерием в тяжёлой атлетике»: Агапитов предложил допустить россиян до соревнований в онлайн-формате

Глава ФТАР Максим Агапитов выступил с предложением допустить российских спортсменов до соревнований в онлайн-формате. Таким образом, по мнению специалиста, можно решить вопрос с обеспечением безопасности россиян на турнирах, о чём постоянно говорят представители МОК. Тем более, у IWF есть опыт проведения таких мероприятий. Вице-президент федерации тяжёлой атлетики Москвы Алексей Безбородов, в свою очередь, считает инициативу попыткой заставить европейских чиновников озвучить истинные причины отстранения атлетов.

Российские чиновники ищут всевозможные cпособы возвращения спортсменов на международные соревнования. Пока всё упирается в позицию Международного олимпийского комитета, который сразу после начала СВО рекомендовал федерациям не допускать до стартов отечественных атлетов. При этом такое решение объяснялось, в первую очередь, невозможностью обеспечить безопасность на турнирах, где одновременно будут выступать представители конфликтующих стран.

Однако, как оказалось, вопрос можно достаточно легко решить. Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов предложил разрешить отечественным спортсменам выступать онлайн. При этом глава ФТАР подчеркнул, что ранее, в период пандемии, турниры в таком формате уже проводились, и необходимый для этого опыт есть.

«Для борьбы с лицемерием в тяжёлой атлетике я бы хотел поднять вопрос, связанный с участием российских тяжелоатлетов в международных соревнованиях. Именно МОК рекомендовал всем международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в каких-либо международных соревнованиях, ссылаясь на невозможность обеспечения безопасности участников. В то же время МОК ещё раз подтвердил свою приверженность честным соревнованиям для всех без какой-либо дискриминации.

Наша любимая тяжёлая атлетика имеет огромное преимущество перед многими другими олимпийскими видами спорта — тяжелоатлеты не контактируют друг с другом, как, скажем, в боксе или дзюдо. Они могут соревноваться независимо друг от друга при обеспечении одинаковых условий (штанги, диски, судьи, онлайн-видеонаблюдение и т. д.), как это было во время пандемии COVID-19», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Как отметил специалист, выступление россиян удалённо решит вопрос с безопасностью. Тогда никому не придётся переживать по поводу организации мероприятий.

«Такая система позволила бы тяжелоатлетам из России соревноваться в онлайн-режиме с другими спортсменами по всему миру, выполняя все требования любых международных соревнований. В то же время будут соблюдены рекомендации МОК по обеспечению безопасности каждого участника соревнования», — добавил Агапитов.

В отличие от других видов спорта IWF, действительно, проводила турниры онлайн. Причём, достаточно высокого уровня. В 2020-м виртуально состоялся молодёжный чемпионат мира. Как рассказал вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Москвы Алексей Безбородов, пробовались даже различные форматы, хотя они и уступали в зрелищности полноценным стартам.

«Во времена пандемии онлайн-турниры проводились несколько раз. И совершенно разного статуса. Выглядело это следующим образом: у каждого спортсмена было место, где он выступает. Туда устанавливалась камера. И далее соревнования шли на общей платформе, как мы, в принципе, привыкли видеть. Вызывали одного атлета, он выходил и поднимал снаряд определённого веса. Затем вызывался второй, и камера переключалась на него. Было ли это зрелищно? Скорее, нет. Просто такая была необходимость на тот момент. Хотя сама суть соревнований, в принципе, сохранялась. Спортсмены поднимали штангу и тот, кто взял больший вес, выигрывал. Онлайн-формат вряд ли как-то влиял на итоговый результат», — объяснил RT Безбородов.

Правда, сами легкоатлеты без особого восторга относятся к такого рода мероприятиям. Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Давид Ригерт считает, что спортсменам психологически сложно на них настроиться.

«Сейчас не пандемия. И турниры онлайн мне лично не нравятся. Не понимаю их. У ребят куража не будет при выступлении. Получится заочная борьба. Но федерации в данном случае виднее. Я просто высказываю своё мнение», — отметил в интервью RT специалист.

Впрочем, по словам Безбородова, за данной инициативой Агапитова, скорее, скрывается стремление доказать — отстранение россиян от соревнований вызвано вовсе не желанием защитить спортсменов.

«Это, скорее, попытка заставить международную федерацию признать, что недопуск на турниры не связан с безопасностью. Заставить озвучить истинные причины. Вот и всё. Вряд ли мы действительно рассчитываем взять и провести такой старт. Хотя смешанный формат и возможен. Конечно, всякое бывает. В IWF вообще уже давно поговаривают про необходимость изменений. Может быть, под этим предлогом и попробуют ввести онлайн», — добавил собеседник RT.