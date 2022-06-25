Агапитов снялся с выборов президента Международной федерации тяжёлой атлетики

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов принял решение отказаться от участия в выборах главы Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Агапитов продолжает претендовать на пост вице-президента и генерального секретаря, а также рассчитывает на место в исполкоме IWF, сообщает ТАСС.

На посты в IWF также претендуют члены исполкома ФТАР Александр Кишкин и Дмитрий Черногоров.

Отчетно-выборный конгресс проходит в Тиране.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне вернуть Агапитову статус кандидата на пост президента IWF.





