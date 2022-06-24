Свищёв назвал объективным решение CAS в отношении Агапитова

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне вернуть Максиму Агапитову статус кандидата на пост президента Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
Свищёв назвал объективным решение CAS в отношении Агапитова
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Подобное можно назвать правильным прецедентом, когда CAS действительно проявляет себя как независимый орган, способный принимать объективные решения. Уверен, что Агапитов будет иметь хорошие шансы для избрания, мы поддерживаем его со своей стороны», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он подчеркнул, что CAS и впредь должен показывать свою независимость, несмотря на продолжающуюся «антироссийскую истерию».

Суд установил, что комиссия IWF не имела полномочий для предотвращения выдвижения кандидатов на выборы президента международной организации от Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Выборный конгресс IWF должен пройти 25—26 июня.

Ранее Свищёв отреагировал на решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России по футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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