Федерация тяжёлой атлетики Украины призывала не голосовать за Агапитова на выборах IWF

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Федерация тяжёлой атлетики Украины призывала не голосовать за Максима Агапитова на выборах в руководство Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
Федерация тяжёлой атлетики Украины призывала не голосовать за Агапитова на выборах IWF
  • РИА Новости

Украинская сторона разослала делегатам выборной конференции письмо с соответствующими требованиями, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что российским гражданам нет места в спорте и в тяжёлой атлетике в частности. Мы призываем все национальные федерации не голосовать за представителей России на выборах IWF в Тиране», — говорится в сообщении.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне разрешил российским представителям участвовать в выборах в руководство IWF. Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Агапитов претендовал на должности вице-президента и члена исполкома.

На посты в IWF также претендуют члены исполкома ФТАР Александр Кишкин и Дмитрий Черногоров.

Новым президентом IWF стал представитель Ирака Джалуд Аль-Шаммари.

Ранее сообщалось, что Агапитов снялся с выборов президента Международной федерации тяжёлой атлетики.

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