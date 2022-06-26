Федерация тяжёлой атлетики Украины призывала не голосовать за Агапитова на выборах IWF

Федерация тяжёлой атлетики Украины призывала не голосовать за Максима Агапитова на выборах в руководство Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Украинская сторона разослала делегатам выборной конференции письмо с соответствующими требованиями, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что российским гражданам нет места в спорте и в тяжёлой атлетике в частности. Мы призываем все национальные федерации не голосовать за представителей России на выборах IWF в Тиране», — говорится в сообщении.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне разрешил российским представителям участвовать в выборах в руководство IWF. Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Агапитов претендовал на должности вице-президента и члена исполкома.

На посты в IWF также претендуют члены исполкома ФТАР Александр Кишкин и Дмитрий Черногоров.

Новым президентом IWF стал представитель Ирака Джалуд Аль-Шаммари.

Ранее сообщалось, что Агапитов снялся с выборов президента Международной федерации тяжёлой атлетики.