Штангистка Катина дисквалифицирована на четыре года за допинг

Пётр Кальмин, тренер двукратной чемпионки России по тяжёлой атлетике Екатерины Катиной сообщил, что спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Екатерина дисквалифицирована на четыре года, она точно не вернётся в спорт после окончания дисквалификации. Катина перестала тренироваться сразу после своего отстранения. Не думаю, что она будет подавать апелляцию, давно все поняли, что это бесполезно. Её дисквалифицировали на основании какого-то списка по абсолютно надуманным вещам», — приводит слова Кальмина ТАСС.

Он считает это наказание несправедливым и безосновательным. По его словам, Катина сначала сильно переживала, однако потом смирилась, так как поняла, что у неё нет возможности доказать свою невиновность.

В 2021 году Международное агентство допинг-тестирования (ITA) открыло дело в отношении россиянки. Обвинение было основано на отчёте Ричарда Макларена и расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) о систематической допинговой практике в российском спорте.

Срок дисквалификации Катиной истекает 13 апреля 2025 года.

Ранее CAS удовлетворил апелляцию WADA на решение ICF и дисквалифицировал чемпиона Олимпийских игр 2012 года Александра Дьяченко.