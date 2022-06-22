Штангистка Катина дисквалифицирована на четыре года за допинг
- РИА Новости
«Екатерина дисквалифицирована на четыре года, она точно не вернётся в спорт после окончания дисквалификации. Катина перестала тренироваться сразу после своего отстранения. Не думаю, что она будет подавать апелляцию, давно все поняли, что это бесполезно. Её дисквалифицировали на основании какого-то списка по абсолютно надуманным вещам», — приводит слова Кальмина ТАСС.
Он считает это наказание несправедливым и безосновательным. По его словам, Катина сначала сильно переживала, однако потом смирилась, так как поняла, что у неё нет возможности доказать свою невиновность.
В 2021 году Международное агентство допинг-тестирования (ITA) открыло дело в отношении россиянки. Обвинение было основано на отчёте Ричарда Макларена и расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) о систематической допинговой практике в российском спорте.
Срок дисквалификации Катиной истекает 13 апреля 2025 года.
Ранее CAS удовлетворил апелляцию WADA на решение ICF и дисквалифицировал чемпиона Олимпийских игр 2012 года Александра Дьяченко.