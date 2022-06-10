CAS дисквалифицировал российского олимпийского чемпиона по гребле за допинг
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Об этом сообщается на официальном сайте CAS.
Отмечается, что, помимо Дьяченко, дисквалифицированы Николай Липкин и Александр Дупик.
Дьяченко дисквалифицирован на четыре года за употребление тренболона и метенолона в 2014 году. Срок дисквалификации отсчитывается с 9 июля. Результаты россиянина с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года аннулированы.
Также на четыре года дисквалифицирован Липкин и на два — Дупик.
Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, что союз подал апелляцию в CAS из-за отстранения российских команд со стороны ФИФА и УЕФА.