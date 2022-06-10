CAS дисквалифицировал российского олимпийского чемпиона по гребле за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение Международной федерации каноэ (ICF) и дисквалифицировал чемпиона Олимпийских игр 2012 года Александра Дьяченко.

Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Отмечается, что, помимо Дьяченко, дисквалифицированы Николай Липкин и Александр Дупик.

Дьяченко дисквалифицирован на четыре года за употребление тренболона и метенолона в 2014 году. Срок дисквалификации отсчитывается с 9 июля. Результаты россиянина с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года аннулированы.

Также на четыре года дисквалифицирован Липкин и на два — Дупик.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, что союз подал апелляцию в CAS из-за отстранения российских команд со стороны ФИФА и УЕФА.