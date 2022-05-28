Дюков: мы категорически не согласны с нашим отстранением и подали апелляции в CAS

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с отстранением российских команд со стороны ФИФА и УЕФА.

«28 февраля ФИФА и УЕФА приостановили участие наших команд. Мы категорически не согласны с нашим отстранением и подали апелляции в CAS. Ждём решений в июне. Они оказали серьёзное влияние на наш футбол», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских клубов от международных соревнований.