Чеферин: не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских клубов от международных соревнований.

«Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Поэтому сейчас очень сложно предсказывать, что произойдёт дальше. Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках. И мы сделаем всё возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах», — приводит слова Чеферина Sky Sport Italia.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков.