Агапитов: спартакиада показала красоту и мощь тяжёлой атлетики

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказался о Всероссийской спартакиаде сильнейших.

«Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов в очередной раз показала красоту и мощь нашего вида спорта, бойцовский дух и прекрасную подготовку атлетов», — цитирует Агапитова ТАСС.

По его словам, проведение спартакиад является мощной традицией, которая «на генном уровне сидит» в российском поколении спортсменов. Он также отметил, что спустя 30 лет спартакиада возродилась в новом формате и начинает набирать популярность уже у молодых атлетов.

Всероссийская спартакиада, которая стартовала 10 августа, продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что участие сильнейших спортсменов страны во Всероссийской спартакиаде стало стимулом для роста мастерства у остальных атлетов.