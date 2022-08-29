Матыцин заявил, что спартакиада стала стимулом для роста мастерства спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что участие сильнейших спортсменов страны во Всероссийской спартакиаде стало стимулом для роста мастерства у атлетов.

«Участвовали все сильнейшие спортсмены, я абсолютно уверен, что это очень мощный стимул для роста мастерства не только наших прославленных спортсменов, чемпионов мира и Олимпиад, но и для ближайшего резерва», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, Министерство спорта ещё раз увидело, насколько необходимо создавать максимум условий для развития новых направлений. Он также отметил, что организация, совместно с федерациями и регионами, займётся обсуждением программ развития инфраструктуры и спортивных центров.

Всероссийская спартакиада, которая стартовала 10 августа, продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

Ранее Матыцин заявил, что футбол может быть включён в программу следующей спартакиады.