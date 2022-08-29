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Матыцин не исключил введения футбола в программу спартакиады

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Министр спорта России Олег Матыцин считает, что футбол может быть включён в программу следующей спартакиады.
Матыцин не исключил введения футбола в программу спартакиады
  • РИА Новости

«Футбол на спартакиаде? Футбол не представлен нашей страной на Олимпиаде. У него отдельное место, проводится много соревнований. Будем думать. Никаких препятствий для включения данного вида спорта в следующую спартакиаду я не вижу», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Всероссийская спартакиада, которая стартовала 10 августа, продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее экс-чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков поделился впечатлениями от Всероссийской спартакиады по летним видам спорта в Челябинске.

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