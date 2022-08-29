Шубенков: организацией спартакиада нас порадовала, всё как на Бриллиантовой лиге

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков поделился впечатлениями от Всероссийской спартакиады по летним видам спорта в Челябинске.

«Своей организацией спартакиада нас порадовала, всё как на Бриллиантовой лиге. Всегда бы так, и все старты были бы такие прикольные. Я не склонен говорить, что у нас уже всё замечательно, но работа идёт», — цитирует Шубенкова пресс-служба спартакиады.

31-летний легкоатлет 28 августа завоевал золотую медаль в беге на 110 м с барьерами на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта с результатом 13,30 секунды. Серебряная награда досталась Анатолию Киселёву (13,74), бронзовая — Артёму Макаренко (13,79).

Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге с барьерами на 100 м. Также на его счету две серебряные и бронзовая медаль мировых первенств.

Ранее Сергей Шубенков заявил, что пропустит зимний сезон.