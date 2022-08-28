Чемпион мира Шубенков заявил, что пропустит зимний сезон

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своих ближайших планах.

«Я по традиции пропущу зимний сезон, отдохну. Я полечусь, чтобы «лапы» не болели. Потолстею, потом похудею. А затем обратно за работу», — цитирует Шубенкова ТАСС.

31-летний легкоатлет 28 августа завоевал золотую медаль в беге на 110 м с барьерами на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта в Челябинске с результатом 13,30 секунды. Серебряная награда досталась Анатолию Киселёву (13,74), бронзовая — Артёму Макаренко (13,79).

Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге с барьерами на 100 м. Также на его счету две серебряные и бронзовая медаль мировых первенств.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что испытывает прекрасные эмоции после Спартакиады в Челябинске.