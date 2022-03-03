ITA: шесть российских штангистов из-за допинга отстранены от соревнований
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Решение принято на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), сообщает пресс-служба ITA.
Обвинения в использовании запрещённых препаратов предъявлены серебряному медалисту Олимпиады 2008 года Дмитрию Клокову, олимпийским призёрам Лондона Александру Иванову, Светлане Царукаевой, Наталье Заболотной, а также Ольге Зубовой и Апти Аухадову.
Российские тяжелоатлеты временно отстранены от соревнований.
Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, по какой причине мельдоний попал в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA).