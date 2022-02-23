Жулин: американцы предлагали нам аналог мельдония, но Россия отказалась
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«Я слышал, что американцы предлагали нам аналог мельдония, который стоил в четыре раза больше. Россия не захотела платить и сказала, что мы справимся своими силами», — цитирует его «Матч ТВ».
Специалист добавил, что не верит во все сердечные добавки для спортсменов. По мнению Жулина, они не помогают спортсменам физически и при этом очень долго выводятся из организма.
Напомним, что с 1 января 2016 года WADA внесло мельдоний в список запрещённых препаратов, отнеся его к классу S4 (гормоны и модуляторы метаболизма).
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