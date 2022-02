Billboard: прокат и поведение Трусовой на Олимпиаде — это настоящий панк

Американский журнал Billboard посвятил материал произвольной программе российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

«Трусова вышла на лёд под песню Florence and the Machine «Call Me Cruella», которая перешла в рычащие гитары и гудящие ритмы«I Wanna Be Your Dog» The Stooges, когда она пыталась исполнить рекордные пять четверных прыжков», — говорится в материале.

В статье также было упомянуто поведение Трусовой после оглашения результатов. Она плакала и отказывалась идти на награждения, потому что завоевала серебро.

«Это был настоящий панк. «Я ненавижу этот вид спорта. Я больше не выйду на лёд», — отмечено в материале.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла личное золото на Олимпиаде в Пекине. Она безошибочно прокатала короткую и произвольную программы, получив от судей 255,95 балла. Щербакова опередила свою подругу по команде Александру Трусову, которая исполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной программе.

Ранее Загитова посвятила пост четырёхлетию своей победы на Олимпиаде-2018.